بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة.. ناشئو أسيوط يحصدون أول الجمهورية

حصد لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في محافظة أسيوط المركز الأول في لعبة المصارعة الحرة بفارق 25 نقطة، وحصدوا 4 ميداليات فضية و2 برونزية. جاء ذلك خلال بطولة الجمهورية للمصارعة للناشئين تحت 15 سنة في المرحلة الأولى، والتي أقيمت في صالة المغطاة بإستاد جامعة المنوفية خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023.

حصد اللاعب عمر أشرف الميدالية الفضية في وزن 38 كيلوجرام، بينما حقق اللاعب حسن علي حسن المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية في وزن 44 كيلوجرام. وفاز اللاعب محمود عز هاشم بالميدالية الفضية في وزن 52 كيلوجرام، بينما فاز عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن بالميدالية الفضية في وزن 62 كيلوجرام.

وحصل اللاعبان كريم أحمد عبد النعيم وإياد أحمد محمد على الميدالية البرونزية.

وهنأ علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللاعبين على الفوز وقدم لهم وللفريق الفني كلمة شكر على جهودهم في البطولة، كما طالبهم بمواصلة التدريبات لتحقيق المزيد من النجاح في البطولات القادمة.

وأشار جاد إلى أنه يفتخر بأبطال المشروع القومي للموهبة في مختلف الألعاب، الذين يعتلون منصات التتويج ويرفعون اسم محافظة أسيوط عالياً.

وأضاف أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد نواة لإعداد الأبطال والموهوبين في مختلف الألعاب، ويحقق الهدف المنشود منه في إطار سعي الدولة نحو صناعة أبطال أولمبيين قادرين على المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأولمبي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين في الألعاب المختلفة مثل الملاكمة والمصارعة والجودو والتايكوندو والعاب القوى وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة اليد ورفع الأثقال.

شارك أبناء المشروع القومي في البطولة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبتوجيهات كيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط الدكتور علاء جاد، وتم متابعة الحدث من قبل أحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة.

بطوله الجمهوريه للمصارعة الحرة نااشئو اسيوط يحصدون أول الجمهورية

بطوله الجمهوريه للمصارعة الحرة نااشئو اسيوط يحصدون أول الجمهورية

بطوله الجمهوريه للمصارعة الحرة نااشئو اسيوط يحصدون أول الجمهورية

بطوله الجمهوريه للمصارعة الحرة نااشئو اسيوط يحصدون أول الجمهورية

بطوله الجمهوريه للمصارعة الحرة نااشئو اسيوط يحصدون أول الجمهورية

بطوله الجمهوريه للمصارعة الحرة نااشئو اسيوط يحصدون أول الجمهورية

بطوله الجمهوريه للمصارعة الحرة نااشئو اسيوط يحصدون أول الجمهورية