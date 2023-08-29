18.7 % ارتفاعاً في قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

اشار الجهاز الى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2022 وتضمنت أسمدة بقيمة 159.3 مليون دولار لدائن ومصنوعاتها بقيمة 123.8 مليون دولار.د ،منتجات مطاحن بقيمة 75.5 مليون دولار ،ملح وكبريت بقيمة 51.5 مليون دولار.،ملابس بقيمة 48.8 مليون دولار.

كما اشار الي أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2022 وتضمنت حيوانات حية بقيمة 195.1 مليون دولار ،قطن بقيمة 139.2 مليون دولار ،بذور وأثـمار زيتية بقيمة 125.6 مليون دولار ،لحوم بقيمة 22.2 مليون دولار. ،لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 12.5 مليون دولار.



وبلغت قيمـة تحويلات المصريين العـاملين بالسودان 13.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عـام 2023، بينما سجـل عدد سكـان السودان 48.1 مليون نسمة عام 2023.