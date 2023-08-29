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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كمال درويش: عماد البناني مش أهلاوي أو زملكاوي لكن إداري شاطر

كمال درويش
كمال درويش

قال كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك فى الوقت الحالي يستطيع أن يعمل بصورة جيدة داخل القلعة البيضاء، من أجل إجراء انتخابات النادي الفترة المقبلة، من أجل عودة الاستقرار مرة أخري.

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وقال كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عماد البناني مش أهلاوي ولا زمالكاوي، من معرفتي به هو رجل إداري شاطر فقط ولم يكن له انتماء، والعمل فى نادي الزمالك الوقت الحالي يحتاج شخص إداري شاطر ويستيطيع النجاح الفترة الحالية من أجل إقامة انتخابات مجلس إدارة.

وأضاف درويش:" الزمالك الأن يستحق أن يكون الجميع فى حالة تكاتف ومساندة كبيرة لأي شخص موجود من  أجل تخطي هذه المرحلة".