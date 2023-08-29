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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عماد البناني يرسم خريطة طريق الزمالك حتى إقامة الانتخابات

عماد البناني
عماد البناني

 أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

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وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسؤلية  لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل كافة المشاكل التي تواجه النادي مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط ولابد من أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان مؤكدا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

وطالب المدير التنفيذي لنادي الزمالك الجميع بالتكاتف خلف النادي سواء رموز أو أعضاء النادي أو الجماهير من أجل مصلحة هذا الكيان العظيم.

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