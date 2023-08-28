حمو بيكا: كنا بنسافر بره عشان نشوف الأبراج دلوقتي عندنا في العلمين (فيديو)

قال حمو بيكا مطرب المهرجانات من الساحل الشمالي: "أنا بحب آجي الساحل الشمالي بصفة مستمرة خاصة في فصل الصيف".

وأضاف حمو بيكا خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة على فضائية “المحور” مساء اليوم:" أنا بقالي شهرين في الساحل الشمالي وأذهب إلى العلمين الجديدة وأتابع الحفلات التي يتم تنظيمها هناك".

مدينة العلمين الجديدة حاجة جميلة وأشكر الرئيس السيسي على الإنجازات

وتابع بيكا :" مدينة العلمين الجديدة حاجة جميلة وأشكر الرئيس السيسي على الإنجازات، وإحنا كنا بنسافر بره عشان نشوف الأبراج دلوقتي الأبراج عندنا في العلمين ".

ولفت :" لدينا كل شيء في العلمين الجديدة وأصبحت مدينة متكاملة وليست مدينة للصيف فقط"، مضيفا:" مش هنلاقي بحر في العالم زي الساحل الشمالي".

وتابع حمو بيكا: " قول لكل العالم لازم تيجوا هنا، ولو معاك 500 أو ألف جنيه هتتبسط في الساحل الشمالي، ولا صحة للأسعار المبالغ فيها في العلمين الجديدة"