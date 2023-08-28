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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حمو بيكا يدعو لزيارة مدينة العلمين: الانبساط بـ 1000 جنيه (فيديو)

مؤدي المهرجانات حمو
مؤدي المهرجانات حمو بيكا

فنّد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الأكاذيب التي يروجها بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، بخصوص المغالاة في الأسعار بمدينة العلمين الجديدة. 

وقال في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة المذاع على قناة "المحور"، إن زجاجة المياه في السوبر ماركت بـ5 أو 6 جنيه، وتباع على الشاطئ بـ20 جنيهًا، مردفًا: "البعض أطلق مصطلح الساحل الشرير الذي لا أساس ومعنى له". 

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وأضاف أن الناس "فاكرة إنك لازم تدفع ملايين في العلمين الجديدة، وده مش حقيقي، في ناس بتعمل صورة وحشة عن مصر وده شيء محدش يحبه"، مشيرًا إلى أنه يحيي حفلات في العلمين طوال العام.

ممكن تتبسطوا بـ1000 جنيه 

,قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إنّ مدينة العلمين الجديدة فيها كل شيء، موضحًا: "هناك مطاعم وكافيهات ودور سينما ومولات وجامعات ومدارس". 

وأضاف: "العلمين الجديدة أصبحت مدينة سكنية، ولن نزورها في الصيف فقط، واشتريت مكانا جميلا للسكن هناك، أنا أسكن في الإسكندرية ويفصلني عنها نصف ساعة فقط". 

وتابع: "الساحل الشمالي كله مكان جميل، ولا يوجد بحر مثله، المياه هنا فيروزية، وأقول للعالم كله يجب أن يزور العلمين الجديدة.. ممكن بـ1000 جنيه تتبسط وتنزل المياه وتروح وتيجي".

أبراج عالمية

ونوه إلى أنّه يقضي عطلته الصيفية مع زوجته في جزيرة بمارينا منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه يحيي حفلات في مدينة العلمين الجديدة. 

وأضاف: "العلمين الجديدة مكان جميل، بلدنا في حتة تانية، والعالم كله هيجي بعد كده للسياحة في العلمين الجديدة". 

وتابع: "الأبراج التي كنا نسافر خارج مصر حتى نراها أصبحت موجودة لدينا، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات التي تمت في عهده".

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