مؤشر الأسهم القطرية يغلق منخفضاً بنحو 0.48 %

أغلق المؤشر العام فى الأسهم القطرية في نهاية تعاملاته جلسة، اليوم الاثنين، منخفضاً بواقع 50.34 نقطة، أي بنسبة 0.48 %، ليغلق عند مستوى 10336.17 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال جلسة، اليوم، فى الأسهم القطرية تداول نحو 135 مليونًا و228 ألفًا و491 سهمًا، بقيمة 373 مليونًا و526 ألفًا و869.151 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14478 صفقة في جميع القطاعات.

سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بواقع 5.85 نقاط ليقفل عند مستوى 11464.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 176 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وتكافل الراجحي، والمطاحن الأولى، وعلم، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أيان، وتكوين، والخليج للتدريب، ومرنة، والحفر العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.94% و 5.81% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، والرياض، والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرمكو السعودية، وعلم، وعذيب للاتصالات، والرياض، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منخفضًا بواقع 343.91 نقطة ليقفل عند مستوى 23666.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و 700 ألف سهم.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام بما يصل الى نحو 26.4 نقطة ليبلغ مستوى 7016.9 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.38 %، حيث تم تداول 104.3 ملايين سهم عبر 7840 صفقة نقدية بقيمة 22.9 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية 19.5 نقطة ليبلغ مستوى 5649.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.35 % من خلال تداول 39.6 مليون سهم عبر 2510 صفقات نقدية بقيمة 6.7 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية 29.7 نقطة ليبلغ مستوى 7725.95 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 % من خلال تداول 64.7 مليون سهم عبر 5330 صفقة بقيمة 16.2 مليون دينار.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 23.5 نقطة ليبلغ مستوى 5593.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.42 % من خلال تداول 32.2 مليون سهم عبر 1930 صفقة نقدية بقيمة 6.4 ملايين دينار.