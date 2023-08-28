البورصة تقلص مكاسبها إلى 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم
قلصت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين من ارتفاعاتها الصباحية، نتيجة عمليات جني أرباح سريعة للمستثمرين المصريين والعرب.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 4 مليار جنيه ، مقابل أرباح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.260.1 تريليون جنيه
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 18584نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة.
ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5517 نقطة.
اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 65 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين االمصريين والعرب وسط تداولات 2.6 مليار جنيه .