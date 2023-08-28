الشباب والتعليم العالي يُطلقان المُلتقي الأول للقيادات الشبابية الطلابية بعد غدٍ

تحت شعار " القائد النبيـل " وضمن فاعليات "صيف شبابنـا"

تُطلق وزارتا الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي ، بعد غدٍ الأربعاء ، فعاليات المُلتقي الأول للقيادات الشبابية الطلابية نحو بناء الوعي بالإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب ، ذلك في إطار مبادرة " صيف شبابنـا" ، وتستمر فعالياته حتي الثاني من سبتمبر المقبل ، بالمدينة الشبابية بالغردقة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وينفذ المُلتقي من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال ، وبالتعاون مع معهد إعداد القادة ، حيث يأتي المُلتقي ضمن خطة مشتركة تتفق مع إستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة في بناء مهارات ورفع قدرات الكوادر والقيادات الشبابية بجميع المحافظات من خلال البرنامج القومي لتأهيل النشء والشباب للقيادة، وضمن إيمانها الراسخ بأن الشباب هم المحور الأساسي لتحقيق تقدم بلادنا وفق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويحمل المُلتقي خلال إنعقاد جلساته برنامجًا تدريبيًا للشباب والفتيات بالجامعات المصرية تحت شعار "القائد النبيـل" ، بهدف بناء القدرات والمهارات الشخصية لدى الكوادر والقيادات الشبابية الطلابية واكتشاف ودعم مواهبهم وقدراتهم الإبداعية وتأهيلهم للقيام بأدوار قيادية مجتمعية، وتنمية وعيهم بالإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.

كما يستهدف برنامج المُلتقي:" تمكين الطلاب المتميزين وتزويدهم بالاستراتيجيات الوطنية التي ستسهم في تطور مستقبل النشء والشباب في بلادنا، وتدريبهم على تنفيذ محاورها داخل الجامعات المصرية وفي المجتمع المحيط بها.



ويتضمن أيضًا :" سلسلة من الجلسات الثرية وورش العمل بهدف توعية الشباب وتعزيز وبناء العقول ،وكذا تنظيم جولات ترفيهية ممتعة وزيارات خارجية تهدف إلى توسيع آفاقهم وتقديم تجارب جديدة، ستضيف الكثير إلى مهارتهم وشخصيتهم القيادية.