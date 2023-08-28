الشباب والرياضة والعمل الدولية تنفذان نشاط الدمج المجتمعي والرسم على الجدران

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أنشطة الرسم على الجدران بمركز شباب عين الصيرة بمحافظة القاهرة، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة "شباب للمستقبل".

ويستمر التدريب لمدة يومين بمركز الشباب، والذي يشمل تعريف الشباب بأهمية الدمج المجتمعي بين الفئات المستهدفة بمراكز الشباب، حيث يسعى النشاط إلى استقبال شباب من ذوي الهمم وشباب الوافدين وتنظيم مجموعة من أنشطة الدمج، والتي تشمل رسم مجموعة من الجداريات على أسوار مراكز الشباب لنشر الوعي بأهمية دور الدمج المجتمعي.



ويهدف مشروع "شباب للمستقبل" إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل، وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي بين فئات الشباب المصري والوافدين.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة امام جميع الفئات من الشباب والنشء للاستفادة من الخدمات المقدمة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.