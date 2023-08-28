تتويج "زد أف سي" بالجائزة التقديرية في حفل جوائز الشرق الأوسط

حصد نادي زد أف سي، الجائزة التقديرية من قبل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم الـ"MEFA" 2023، عن دوره في تطوير قطاع الناشئين في مصر عن طريق تقديم نموذجًا ملهمًا في اكتشاف وتطوير المواهب في المراحل العمرية المبكرة من خلال توفير أفضل المدربين المحليين وأحدث الأنظمة التدريبية بالشراكة مع أندية عالمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل إعداد لاعبين بشكل احترافي.





وجاء ذلك تكليلًا لاستراتيجية زد أف سي، في إتاحة الفرص للمواهب من كل المحافظات، لتطوير مستواها عبر توفير أفضل الأنظمة التدريبية لتأهيلهم للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، وكذلك إمداد المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل العمرية بأفضل العناصر لمساعدتها على الوصول لمنصات التتويج بالمنافسات القارية والدولية.



وتسلم الجائزة هيثم عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وذلك خلال النسخة الأولى من حفل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم الـ"MEFA"، والتي تعد أحدث الجوائز الرياضية العالمية، المنظمة من قبل شركة دير جيست، ويتم اختيار الفائزين من خلال التصويت بين الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية، وجميع مدربي الفرق المشاركة في الدوري المصري.

السعادة بالتتويج ..

من جهته أعرب هيثم عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي ، عن سعادته بتتويج زد أف سي بجائزة جديدة عن دوره في تطوير قطاعات الناشئين، مما يشجع الإدارة على استمرار المضي قدمًا في خططها في الاستثمار باللاعبين صغار السن وفتح الفرصة لهم للاحتراف مبكرًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية النادي لتطوير المواهب المصرية في كرة القدم أثمرت عن احتراف عمر خضر في أستون فيلا ومحمد هيثم في فيتوريا غيماريش، وقضاء 6 آخرين فترة معايشة في صفوف أستون فيلا، وذلك بعد تأهيل البراعم والشباب بشكل مثالي ليكونوا قادرين على الاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، مبديًا تفاؤله باحتراف لاعبين آخرين خلال الفترة المقبلة.