البطة الصفرا.. إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر

بلغت إيرادات فيلم البطة الصفرا للفنانة غادة عادل، في شباك تذاكر السينما أمس، الأحد، 31200 جنيه ضمن الموسم السينمائي الصيفي.

وكان انتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم يتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وبأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

تفاصيل فيلم البطة الصفرا



ويذكر ان فيلم “البطة الصفرا”، بطولة كل من النجوم : 'النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول رئيسة عصابة غادة عادل يتورط دكتور جامعي منغلق على نفسه بالسرقة مع العصابة محمد عبد الرحمن، توتا لدخول في العديد من الأزمات.

آخر أعمال غادة عادل



يذكر أن آخر أعمال النجمة غادة عادل فيلم "مرعي البريمو"، الذي يعرض حاليًا في السينمات.

فيلم "مرعي البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، بطولة برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.