الشرقاوي يطالب بخطة ممنهجة لتعظيم الاستفادة من دعوى "البريكس"

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، أن انضمام مصر للبريكس هو آداة عون وفرصة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية ولكنه ليس الآداة السحرية لعبور كافة الآزمات.

وطالب الشرقاوي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، بمشروع مصري قومي للاستفادة التامة من الانضمام لتكتل البريكس ويسير مع الاصلاحات الحقيقية التي يجب ان تستكمل في مسار تحسين مناخ الاستثمار وما يتطلب ذلك من اصلاح هيكلي اداري وزاري يطال قطاعات كثيرة، مشددًا على ضرورة رفع مستوي مراكز الابحاث وادخال التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع ما يحدث في دول البريكس وان يتم استهداف بناء اقتصاد انتاجي صناعي وزراعي.

وأشار رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ، إلى أننا لن نستغني اطلاقا عن العملة الدولارية لكن ربما سيخف الضغط العام والعالي تدريجي ونسبي من الاحتياج للدولار، لافتًا إلى ضرورة أن تعمل الدول المنضمه حديثا علي تحليل حساب احجام وقيم الدين الخارجي ومواعيد سداد اقساط الدين وفوائده وتدابيره الدولارية لباقي الدول الدائنة الخارجه عن نطاق البيريكس.

وشدد الشرقاوي، على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص المصري ومستثمروه وجمعيات ومنظمات واتحادات الاعمال علي التقارب الشديد بمنهجية وفكر جديد مع نظائرهم في دول منطقة البريكس، متسلحين بايدولوجية جديدة مبنية علي دراسات وابحاث وقدرة تمويلية لاختراق اسواق البيركس والعمل فيها بشكل فعال.

ويشار إلى أن قادة بريكس، أعلنوا الخميس الماضي، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان الخميس، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".