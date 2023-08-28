حاتم عبدالغفار: انضمام مصر لمجموعة بريكس يحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

أشاد المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ وعضو مجلس إدارة الأتحاد العام للغرف التجارية بإنضمام مصر الي مجموعة البريكس التي تضم كتل اقتصادي وسياسي عالمي يضم ٥ دول صاحبة اسرع نمو اقتصادي في العالم واكثر من ٤٠ في المئه من سكان العالم ونحو ٢٦ في المئه من اجمالي الناتج المحلي العالمي.

وأوضح عبدالغفار في تصريح خاص لـ “ بوابة الوفد" أن دول هذا التجمع اكثر من ثلث انتاج الحبوب في العالم ؛ هدف هذا التكتل هو كسر احتكار الغرب للأقتصاد العالمي الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية وخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي لا تسيطر عليه دول معينة ونأمل أن ينجح هذا التكتل في الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ، أن الخطوة الأصعب قد تحققت بفضل جهود القيادة السياسية وهناك مزايا عديدة للأنضام للمجموعة 30% من حجم اقتصاد العالم في البريكس 40% من سكان العالم في البريكس حجم تبادل تجاري رهيب مع دول بتسيطر على اكتر من تلت انتاج الغذاء في العالم وأضاف أن ما يتم الأن و اعادة تنظيم العالم.