تجديد حبس المتهم بقتل بائع خضار بطلق ناري في كرداسة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل بائع خضار بكرداسة بإطلاق النار عليه 15 يوما بسبب إزعاجه.

اعتراف المتهم بقتل بائع خضار في كرداسة

اعترف المتهم بقتل بائع خضار في كرداسة أمام جهات التحقيق أنه شعر بالإزعاج من البائع لتواجده أمام منزله لبيع الخضراوات، وطلب منه مغادرة المكان، فتطورت المشادة بينهما إلى مشاجرة، وخلال الاشتباك أطلق عليه النار، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.



واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وأكدوا تشاجر المتهم مع المجني عليه، وإطلاق النار عليه، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة شقة في مصر القديمة



عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهما بسرقة شقة في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما ألزمته بالمصاريف الجنائية.



وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، أنّه في دائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، سرق المتهم شقة في دائرة القسم بعد تأكده من غياب أصحابها عنها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقي قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بدائرة القسم عن سرقة شقته أثناء غيابهم عن الشقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة التي توصلت إلى هوية المتهم وتبيّن أنّه مُسجل جنائيًا، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها السابق.

سقوط نصاب يخدع الطلبة بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أنشأ كيانا وهميا للنصب والاحتيال على الطلبة والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم لاستكمال دراستهم بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي".



بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

سقوط صاحب محل هارب من حكم بالإعدام في الجيزة



نجحت مباحث الجيزة في القبض على صاحب سوبر ماركت صادر ضده حكم غيابي بالإعدام، أثناء تواجده في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا منمفتش مباحث المنيرة الغربية يفيد فيه بتمكن رئيس المباحث من القبض على صاحب سوبر ماركت ومقيم قنا، صادر ضده حكم غيابي «إعدام» في قضية جنايات مركز أبو تشت قنا 2021 لاتهامه في جناية قتل عمد.

وبمواجهة المتهم أمام مفتش المباحث أقر بأن الحكم خاص به، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

