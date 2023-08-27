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الأحد 27 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس لص المساجد بالإسكندرية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

هتك لص حُرمة أحد المساجد، وقام بسرقة صنابير المياه، دون مراعاة حرمة المسجد بالإسكندرية مما تسبب فى غضب المصلين والمواطنين.

كان اللواء خالد البراوى مدير الأمن قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد تم رصد فيديو تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث تبين أن الواقعة في أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية.

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بفحص الفيديو المتداول، حيث تبين أن المسجد محل الواقعة، كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبسؤال المسئول عن المسجد، مقيم بدائرة القسم، قرر أنه بتاريخ 20 أغسطس الجاري، تلاحظ له قيام أحد الأشخاص «مجهول»، بسرقة 3 صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد، وأنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر بالواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مُرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لتاجر خردة «حسن النية»، وأرشد الأخير عن المسروقات.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق خلال استجوابه عما نُسب إليه بأنه سرق صنابير المياه من داخل مسجد في محافظة الإسكندرية، فضلًا عن أنه باعها  إلى تاجر الخردة الذي أرشد عن المسروقات.

 

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