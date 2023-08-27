حبس طالب وعاطل لاتهامهما بمحاولة السطو المسلح على محل مجوهرات بالإسماعيلية

أصدرت نيابة القنطرة غرب بالإسماعيلية قرارا بحبس طالب وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بمحاولة السطو المسلح على محل مجوهرات في الإسماعيلية بغرض سرقته، وواجهت جهات التحقيق المتهمَين بتحريات ضباط المباحث الجنائية وأقوال الشهود حول الواقعة، وكذلك السلاح الناري المضبوط بحوزة أحدهما، والذي تم استخدامه في ارتكاب الواقعة.

مباحث القنطرة غرب تنجح في ضبط المتهمين

ونجحت مباحث القنطرة غرب في الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، في القبض على المتهم الثاني، والذي نجح في الهرب بعد ضبط الشرطة المتهم الأول في مكان الواقعة بالتعاون مع الأهالي.

وحددت مباحث القنطرة غرب هوية المتهم الهارب، ويدعى «ال. أ. س»، 27 عاما، وبدون عمل، مقيم بدائرة المركز، وتمكنت من ضبطه، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

ارتدى زي سيدة للتنكر

تلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد أحمد الشناوي، مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بإبلاغ الأهالي بوجود محاولة للسطو المسلح على أحد محال بيع الذهب في شارع التحرير بدائرة المركز.

وحسب شهود العيان والعاملين في المحل، فإن شخصا يرتدي زي سيدة منتقبة دخل المحل رفقة شخص آخر يرتدي كمامة، وحاولا سرقة المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح الناري، إلا أن استغاثة أحد العاملين بالأهالي تسببت في ضبط المتهم الأول، فيما هرب المتهم الثاني بالسلاح الناري، وبتحديد هوية المتهم تمكنت مأمورية مكبرة لمباحث القنطرة غرب من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أرشد عن مكان السلاح الناري المستخدم فى الواقعة، وتم ضبطه.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم الأول تربطه صلة قرابة بمالكة محل بيع المشغولات الذهبية، وكان يعمل بالمحل لفترة معينة، إلا أنه ترك العمل بسبب محاولته سرقة بعض المشغولات.