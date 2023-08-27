حبس سائق لاتهامه بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، حبس سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها "64.000 بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

بداية الواقعة عقب ورود محضر إلى مركز شرطة المنشاه جنوب سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ من نجار و"2" آخرين يقيمون دائرة مركز شرطة المنشأة بتضررهم من سائق ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشاه لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها 64.000 بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

تم استصدار إذن النيابة العامة وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، حبس سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها "64.000 بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

قررت نيابة الخانكة بالقليوبية ، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق عيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص وإصابة طفل خلال حفل زفاف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات ما تم تداوله متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد المواقع متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية ، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل "5 سنوات" مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.

وبسؤال والده قرر بأنه حال وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.