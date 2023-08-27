المصل واللقاح: الإنفلونزا الآن أخطر من كورونا (فيديو)

قال أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن المتحور الجديد "eg5" لفيروس كورونا مثير للاهتمام ولكن ليس مثيرًا للقلق.

من الصعب التمييز بين متحورات كورونا المختلفة بسبب تشابهها الكبير

وأضاف"الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه من الصعب التمييز بين متحورات كورونا المختلفة، بسبب تشابهها الكبير، مضيفا أن الأنفلونزا العادية مختلفة عن كورونا بتحوراتها المختلفة، حيث أن البرد يؤدي للصداع والرشح ولكن لا يؤدي لآلام عظمية.

وتابع رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح:"كورونا أقرب للبرد ويسبب نفس أعراض الانفلونزا، وأرى ان الانفلونزا الآن أخطر من كورونا".