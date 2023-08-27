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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

المصل واللقاح: الإنفلونزا الآن أخطر من كورونا (فيديو)

كورونا
كورونا

قال أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن المتحور الجديد "eg5"  لفيروس كورونا مثير للاهتمام ولكن ليس مثيرًا للقلق.

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هل تخفض لقاحات كورونا حدة الإصابة بالمتحور الجديد؟

 من الصعب التمييز بين متحورات كورونا المختلفة بسبب تشابهها الكبير

وأضاف"الحداد" خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه من الصعب التمييز بين متحورات كورونا المختلفة، بسبب تشابهها الكبير، مضيفا أن الأنفلونزا العادية مختلفة عن كورونا بتحوراتها المختلفة، حيث أن البرد يؤدي للصداع والرشح ولكن لا يؤدي لآلام عظمية.

وتابع رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح:"كورونا أقرب للبرد ويسبب نفس أعراض الانفلونزا، وأرى ان الانفلونزا الآن أخطر من كورونا".

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