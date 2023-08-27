هل تخفض لقاحات كورونا حدة الإصابة بالمتحور الجديد؟

لقاحات كورونا.. ما زال فيروس كورونا يثير الرعب بين المواطنين نظرًا لظهور الكثير من المتحورات للفيروس مما يهدد حياة المواطنين.

ويتسبب الفيروس فى وفاة الكثيرين من الأشخاص على مستوى العالم كى يدفع عدد كبير فى السؤال.. هل تقلل لقاحات كورونا حدة الإصابة بالمتحور الجديد؟

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تفاصيل مهمة بشأن الفيروس وتخفيف حدته:-

متحور كورونا الجديد 5.EG

والمتحور الجديد لفيروس كورونا وهو متحور EG.5، سلالة ثانوية من سلالة XBB المتغيرة عن متحور أوميكرون، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة عن الوضع الحالي لحالات الإصابة بمتحور 5.EG الجديد حول العالم خلال آخر 28 يومًا، أبلغت 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن وجود انخفاض في أعداد الحالات والوفيات، وأبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد وانخفاض في الوفيات.

أعراض متحور كورونا الجديد

وكشف «تاج الدين»، في وقت سابق، أن أعراض فيروس كورونا هي نفس أعراض المتحور الجديد، وحث المواطنين في حال ظهور أعراض حادة ووصول العدوى إلى الجزء السفلي من الجهاز التنفسي بالذهاب سريعًا للطبيب، موضحًا أن جميع الفيروسات التنفسية مُعدية، ولكن قدرة كل فيروس على نشر العدوى تختلف من متحور لآخر.

https://www.facebook.com/idsc.gov.eg/videos/1000370054618765/?ref=embed_video&t=0

وأوضحت وزارة الصحة، أن نسب الحالات المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس، في الإقليم الإفريقي -80%، الإقليم الأوروبي -18%، وإقليم جنوب شرق آسيا -51%، إقليم شرق المتوسط، «الذي يضم مصر» -16%، إقليم غرب المحيط الهادئ +97%.