رسمياً. مانشيني مديرا فنيا للمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد رسميا تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الأول لكرة القدم وذلك خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

إقرأ أيضًا..

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو للإعلان عن تولى مانشيني تدريب الاخضر : " شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر ".

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا " أكدت في وقت سابق تولى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا السابق قيادة المنتخب السعودي.

وأشارت الوكالة انه من المقرر أن يصل مانشيني إلى الرياض غدًا الاثنين من أجل تقديمه كمدرب جديد للأخضر.

وفي سياق متصل كشفت تقارير إيطالية عن تعاقد الاتحا السعودي مع مانشيني بعقد يمتد حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو “ 27 مليون دولار ” سنويًا.

ومن المقرر على أن يكون الظهور الأول لمانشيني مع الصور أمام كوستاريكا وديا في المباراة التي ستقام يوم 9 من شهر سبتمبر المقبل.

والجدي بالذكر أن الفرنسي هيرفي رينار قدم استقالته من تدريب الأخضر في مارس الماضي من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات.