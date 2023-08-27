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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تحديد موعد وصول مانشيني لتدريب المنتخب السعودي

مانشيني
مانشيني

 يصل المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني السابق للأزوري، إلى الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة، لتولي المهمة الفنية للمنتخب السعودي خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

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 تحديد موعد وصول مانشيني للرياض:

 أكدت مصادر سعودية أن مانشيني يصل إلى الرياض، عصر غد الإثنين، في الثالثة عصرًا لإعلان تدريبه المنتخب السعودي، والذي يصل على متن طائرة خاصة، والذي سيوقع لمدة 3 سنوات، بعد التوقيع الرسمي على العقود مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو سنويًا.

 سيكون ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، موجودًا في صالة الطيران الخاص بالرياض، لاستقبال المدرب الإيطالي الذي سيبدأ مهمته مع المنتخب في معسكر نيوكاسل بإنجلترا الشهر المقبل، في الفترة من 3 وحتى 12 سبتمبر.

 كان مانشيني قد تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، في منتصف الشهر الجاري، وتم إعلان لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه.