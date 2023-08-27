طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى.. درجات الحرارة غدًا الإثنين

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن حالة الأرصاد والطقس غدًا الإثنين، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس حارًّا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد غدًا الإثنين، ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى.

بالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الإثنين:

القاهرة العظمى 34 درجة 37 درجة والصغرى 26 درجة.

والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.

وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.