الأرصاد تكشف تقاصيل حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في الحرارة من درجتين إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن هناك ارتفاعات في نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ويحجز الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وأكدت وجود نسب رطوبة في الطقس تجعلنا نشعر بأن هناك المزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي، فإن طقس اليوم سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

أماكن سقوط الأمطار

وأشارت إلى وجود نسب رطوبة في الطقس خلال فترات الليل في ظل اعتدال سرعات الرياح على القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية، مضيفة أن فرص الأمطار اليوم ستكون خفيفة ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، وستسقط على بعض الأماكن من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا وقد تكون رعدية أحيانا في بعض مناطق حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت: "سنشعر بالأجواء المعتدلة الرطبة خلال فترات الليل في معظم أنحاء الجمهورية والمناطق الشمالية".

وأكدت استمرار الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض في فترة الرؤية الأفقية بالصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى الشبورة مع سطوع أشعة الشمس وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.