تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأكدت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وأشارت إلى أنهما غير مؤهلين تمامًا لكافة أعمال الصيد والملاحة والتنزه، حيث تصل سرعات الرياح لـ 70 كم / ساعة وارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر.

وواصلت غانم أنه مع منتصف الأسبوع ستشهد حركة الملاحة البحرية تحسنًا تدريجيًا، لافتة إلى أنه بداية شهر سبتمبر ستنخفض الرطوبة وتتحسن الأجواء.

وأكملت أن هناك استمرارًا لـ سقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.