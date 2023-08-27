غدًا طقس حار على العاصمة شديد الحرارة جنوبًا والعظمى.. القاهرة 34 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الإثنين:

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة.

الرطوبة والشعور بارتفاع درجات الحرارة

كشفت الأرصاد أن الشعور بحرارة الجو يعتمد على عوامل عدة منها نسبة الرطوبة في الهواء الجوي، فعندما نقول أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة معنى هذا أن الهواء الجوي يكون محملاً بنسبة عالية من بخار الماء هذه النسبة تؤثر فى إحساسنا بالحرارة.

ومن إحدى نعم الله علينا التعرق والذي يعمل على تنظيم حرارة الجسم عن طريق التبريد بتبخير العرق على سطح الجلد.

فعندما تزداد الرطوبة في الهواء الجوي هذا يقلل من معدل تبخر العرق عن الجلد لذلك يزداد شعورنا بحرارة الجو على الرغم من أن درجة الحرارة المسجلة تكون أقل من درجة الحرارة المحسوسة بفارق ليس بقليل من الدرجات، ومع مرور الهواء بالبحر الأبيض المتوسط وهدوء الرياح يجعل الهواء يحمل كمية أكبر من بخار الماء.