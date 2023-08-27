هدف عمر مرموش القاتل في شباك ماينز بالدوري الألماني (فيديو)

خطف الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني هدف قاتل لفريقه أمام نادي ماينز، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد ميوا أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الالماني لكرة القدم في الموسم الحالي 2023-2024.

فيديو هدف عمر مرموش في شباك ماينز بالدوري الألماني

سجل عمر مرموش هدف قاتل لنادي آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 91 من عمر المواجهة، والذي أنقذ الفريق من الهزيمة الأولى في بطولة الدوري هذا الموسم مبكرًا من الجولة الثانية.

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شارك عمر مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز كاملة، وحصل على بطاقة صفراء في اللقاء بعدما خلع قميصه للاحتفال بالهدف، وأصبح من العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

بتلك النتيجة يرفع نادي آينتراخت فرانكفورت الذي يقوده مرموش رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس من الترتيب، وستكزن مواجهة الفريق المقبلة أمام نادي ليفسكي صوفيا المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.