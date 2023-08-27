الأهلي يواجه سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

تأهل سان جورج الإثيوبي إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد انتصاره على حساب نظيره كي إم كي إم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ64 البطولة الأفريقية.



بهذا الفوز، صعد سان جورج بشكل رسمي لمواجهة النادي الأهلي في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



كانت مباراة الإياب بين جورج الإثيوبي و نظيره كي إم كي الزنجباري انتهت لصالح الأول بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتبدأ منافسات ذهاب دور الـ32 خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل، بينما يُقام لقاء الإياب خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

