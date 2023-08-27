سجل النجم الإسباني لامين يامال "مغربي الأصل" نجم فريق نادي برشلونة، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإسباني، وذلك في المواجهة الجارية امام نادي فياريال ضمن مواجهات الليجا لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

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لامين يامال يسجل اسمه بأحرف من ذهب في الدوري الإسباني

أصبح لامين يامال أصغر لاعب يصنع هدف في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في القرن الحادي والعشرين بعدما أرسل عرضية رائعة في الدقيقة 12 من الشوط الاول أمام نادي فياريال، في لقاء الجولة الثالثة من الليجا.

لامين يامال صاحب الـ 16 عام و45 يوم أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل هدفًا، ليضع اسمه ضمن أبرز أحداث الليجا على الإطلاق، ويرى الجمهور مستقبل جيد للغاية بالنسبة للاعب المتألق بشدة في الفترة الاخيره.

فيديو هدف جافي صناعة لامين يامال