روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا للمنتخب السعودي

يترقب الجمهور السعودي إعلان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مديرًا فنيًا للمنتخب السعودي، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي انتقل لتدريب المنتخب الفرنسي للسيدات.

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روبرتو مانشيني يقترب من تدريب المنتخب السعودي

أكدت الصحف الإيطالية أن المنتخب السعودي حسم بالفعل الاتفاق مع مانشيني ليتولى المهمة الفنية للفريق، مؤكدين انه سيكون في أحد فنادق الرياض.

أشارت الصحف الإيطالية اليوم إلى أن عقد روبيرتو مانشيني مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيكون لمدة 4 مواسم تنتهي في عام 2027، وسيحصل خلال تلك الفترة على راتب سنوي يقدر بـ 25 مليون يورو سنويًا.

وتم تحديد موعد الظهور الأول لمانشيني مع المنتخب السعودي ليكون من خلال معسكر نيوكاسل في الفترة من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للصقور قبل منافسات بطولة كأس آسيا، المقرر لها في دولة قطر بشهر يناير المقبل.

كان مانشيني قد تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، في منتصف الشهر الجاري، وتم إعلان لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه.