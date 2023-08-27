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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

في دقائق| أسرع طريقة لعمل بيتزا سلامي بالموتزاريلا في المقلاة

بيتزا بالسلامي
بيتزا بالسلامي

بيتزا السلامي من أشهى الوصفات التي يحبها الكبار والصغار، لكنها تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها، وفيما يأتي نقدم لك طريقة عمل بيتزا سلامي بالموتزاريلا في المقلاة الكهربائية في دقائق.

 

بيتزا سلامي بالموتزاريلا

طريقة عمل بيتزا سلامي وموزاريلا بالمقلاة

المقادير

- مكونات العجينة :

دقيق : كوب

ماء دافئ : ثلث كوب

ملح : رشّة

سكر : ملعقة صغيرة

خميرة : ملعقة صغيرة

بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

- مكونات الحشوة :

صلصة البيتزا : حسب الحاجة

جبن موزاريلا : حسب الحاجة

سلامي : شرائح (حسب الرغبة)

 

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طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والملح، والسكر، والبيكنج باودر، والخميرة، في وعاء عميق.

أضيفي الماء على خليط الدقيق ثم إبدأي بعجن المكونات حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة.

افردي العجينة بشكل دائري ثم ضعيها في مقلاة مدهونة بالقليل من الزيت.

وزعي صلصة البيتزا على سطح العجينة، ثم أضيفي طبقة من جبن الموزاريلا.

ضعي شرائح السلامي على الوجه بالتساوي.

غطي المقلاة بغطاء محكم ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

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