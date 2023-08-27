بيتزا مع جبنة البوراتا علي الطريقة الإيطالية

بيتزا مع جبنة البوراتا الإيطالية، يعد جبن البوراتا هو نوع من أنواع الجبن الإيطالي المشهور، ويُضاف هذا النوع من الأجبان إلى أطباق السلطات، ووصفات البيتزا، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير البيتزا الرائعة.

بيتزا مع جبنة البوراتا الإيطالية

مقادير بيتزا مع جبنة البوراتا الإيطالية

- مقادير عجينة البيتزا :

طحين : كيلو

خميرة : 25 غراماً

جبن البارميزان : 5 غرام (مبشور)

حليب بودرة : 5 غرام

سكر : 20 غراماً

زيت الزيتون : 50 غم

الماء : نصف لتر

- لتحضير صوص البيتزا :

طماطم : 2 كيلو

البصل : 2 حبة (مقطع)

الثوم : فصّان

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

الماء : كوب

- صلصة البيستو : 200 غم (جاهزة)

- جبنة : 2 حبة (جبنة بوراتا مقطعة)

بيتزا مع جبنة البوراتا الإيطالية

طريقة التحضير

قشري الطماطم وقطعيها وضعيها في قدر على النار، ثم أضيفي البصل، والثوم، والماء، والملح، والفلفل الأسود، واتركي الخليط يغلي لمدة 30 دقيقة.

ضعي خليط الطماطم في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي جيداً حتى يمتزج تماماً.

لتحضير العجين: ضعي الطحين في وعاء عميق، وأضيفي الملح، والخميرة، والحليب، والسكر، وجبن البارميزان، وزيت الزيتون.

اسكبي الماء بهدوء مع العجن جيداً بيديكِ حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطّي العجينة بفوطة نظيفة واتركيها في مكان دافئ لحوالي 30 دقيقة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

قسّمي العجين إلى قطع صغيرة الحجم ومتساوية.

انثري الطحين على سطح العمل، وافردي العجينة بواسطة النشابة، ثم وزعي صوص الطماطم المحضّر على العجين، وضعيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 8-10 دقائق.

أخرجي الصينية من الفرن ووزعي صلصة البيستو على البيتزا، ثم وزعي جبنة البوراتا فوق الصلصة وقدميها.