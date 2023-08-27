مرموش ينقذ آينتراخت بهدف قاتل في ماينز في الدوري الالماني

سجل النجم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت هدف في اللحظات الأخيره من عمر اللقاء الذي جمعهم أمام نادي ماينز، على ملعب ستاد ميوا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الالماني لكرة القدم في الموسم الحالي 2023-2024.

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مرموش يسجل هدف قاتل ويقود آينتراخت للتعادل مع ماينز

افتتح اللاعب لي جاي سونج التهديف لنادي ماينز الألماني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الاول، وتمكن عمر مرموش من تسجيل هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 91 من عمر اللقاء الذي شهد 9 دقائق وقت محتسب بدل الضائع.

شارك عمر مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز كاملة، والتي شهدت بطاثة حمراء على اللاعب انسجار كناوف في الدقيقة 61 من عمر المواجهة.

مرموش يقود آينتراخت للمركز السادس

بتلك النتيجة يرفع نادي آينتراخت فرانكفورت الذي يقوده مرموش رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس من الترتيب، على الجانب الاخر يرفع ماينز رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر.