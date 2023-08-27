مانشستر سيتي يصعق شيفيلد يونايتد في عقر داره ويعزز صدارته بالدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على شيفلد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برامول لين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي .

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اضاع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول ، وحصل اللاعب جورجي بالدوك على البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 .

ليطلق حكم المباراة صافرة أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي في بين الفريقان مانشستر سيتي وشيفلد يونايتد بدون أهداف.

سجل هالاند الهدف الأول له في مباراة مانشستر سيتي و شيفلد يونايتد في الدقيقة 63 بصناعه جاك جريليتش وجاء الهدف من خلال كرة مقوسة أرسلها الانجليزي جريلتش إلى هالاند ليسددها في شباك شفيلد يونايتد في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني .

والغي حكم المباراة الهدف الثاني له في أحداث المباراة لصالح هالاند في الدقيقة73 من عمر المباراة.

قلص نتيجة المباراة اللاعب جايدن بوجلا لاعب شيفلد يونايتد ويٌسجل هدف التعادل في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني .

وعاد بالنتيجة مرة اخرى وسجل هدف الفوز رودري لاعب مانشستر سيتي الذي سجل الهدف الثاني له في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

ليطلق حكم المباراة صافرة أحداث اللقاء بفوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد .

بهذه النتيجة يعتلي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ، فيما توقف شيفيلد يونايتد بدون نقاط ويحتل المركز السابع عشر بدون نقاط .