موسي التعمري يواصل التألق بهدف مذهل في ريمس بالدوري الفرنسي (فيديو)

يواصل النجم الأردني موسي التعمري لاعب فريق مونبليية التألق في مسابقة الدوري الفرنسي، ويسجل هدف رائع في مواجهة فريقه أمام نادي ريمس التي خسرها أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد دي لا موسون، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بالموسم الحالي 2023-2024.

موسي التعمري يواصل التألق في الدوري الفرنسي

وسجل موسي التعمري هدف رائع في الدقيقة 49 من الشوط الاول باللقاء في شباك نادي ريمس، بعدما قام بمراوغه رائعة لمدافع الفريق الفرنسي ثم يسكنها الشباك بالقدم اليمني، ليعلن عن هدف تقليل الفارق، لكنه خسر اللقاء في النهاية.

انتقل صاحب الـ 26 عام إلى مونبلييه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي أود هيفرلي لوفن البلجيكي.

هدف موسي التعمري في ريمس الفرنسي

يحتل نادي مونبليية المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمة، ليواصل تألقه في الملاعب الفرنسية، بعد الهدف الذي سجله في الجولة الماضية، وفوز فريقه خارج الديار بنتيجة 4-1 على ليون في ظهوره الرسمي الثاني بالمسابقة.