غنية بالفيتامينات والمعادن.. حضري سلطة المكرونة الصحية

سلطة المكرونة الباردة من أشهى السلطات التي يمكنك تحضيرها ف أي وقت عند الشعور بالجوع المفاجيء، فتتميز بسرعة تحضيرها وإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.

سلطة المكرونة الباردة

طريقة عمل سلطة المكرونة الباردة

المقادير

- مكرونة : 250 جراماً

- المايونيز : نصف كوب

- البازيلاء : كوب (مسلوقة)

- لبن زبادي : نصف كوب

- نعناع ناشف : ملعقة كبيرة

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- الخل الأبيض : ربع ملعقة كبيرة

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (مفروم)

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة بحسب التعليمات المدونة على العبوة، ثم صفيها من الماء وضعيها جانباً.

ضعي الفلفل الرومي، البازيلاء، والمكرونة في طبق التقديم، وقلّبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

ضعي المايونيز، واللبن الزبادي، والخلّ، والسكر، والملح، والنعناع في وعاء جانبي، واخلطي المكونات حتى تمتزج تماماً.