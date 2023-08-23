على خطى المطاعم.. حضري سلطة الدجاج بصوص الرانش الصحية

سلطة الدجاج بصوص الرانش من الأكلات الصحية التي تحتوي على أصناف عديدة من الخضروات الهامة لصحة جسمك، حيث تمدك بالفيتامينات والمعادن، كما تقوي المناعة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سلطة الدجاج بصوص الرانش

طريقة عمل سلطة الدجاج بصوص الرانش

المقادير

- مقادير صلصة الرانش :

زبادي : ملعقة كبيرة

المايونيز : ملعقة كبيرة

صلصة الباربيكيو : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

صلصة الرانش الجاهزة : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 1 صدر (بدون جلد وعظم)

- الذرة : نصف كوب (معلبة)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقطع أرباع)

- خس روماني : رأس (مفروم خشن)

- الفاصوليا الحمراء : نصف كوب (معلبة)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

طريقة التحضير

قطعي الدجاج إلى شرائح صغيرة وقلبيه بالقليل من الزيت حتى يتحمر وينضج.

اخلطي مقادير صلصة الرانش معاً وجيداً.

ضعي الخس في طبق التقديم ثم ضعي الدجاج فوقه والقليل من صوص الرانش.

وزعي الذرة، والفاصوليا، والبصل الأخضر، والأفوكادو على جهات الطبق.

اسكبي صوص الرانش على المكونات بالتساوي ثم قدميها.