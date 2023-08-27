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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أستون فيلا يفوز على بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

موسي ديابي لاعب أستون
موسي ديابي لاعب أستون فيلا

حقق فريق نادي أستون فيلا الانتصار على نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023-2024، والتي أقيمت على ملعب ستاد تيرف مور.

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أستون فيلا يفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف

افتتح التسجيل اللاعب ماتي كاش لأستون فيلا في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني الشخصي والثاني للفيلانز في الدقيقة 20 من نفس الشوط.

وشهد الشوط الثاني تقليل اللاعب لايلي فوستر الفارق في الدقيقة 47 ، ليتمكن اللاعب موسي ديابي من إضافة الثالث للضيوف في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرفع أستو نفيلا رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس من الترتيب، والتي جمعها من انتصارين وهزيمة، على الجانب الأخر يستقر بيرنلي بدون رصيد من النقاط في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب.

مباراة أستون فيلا المقبلة ستكون أمام نادي هيبرنيان في دوري المؤتمر الأوروبي، والمقرر لها يوم الخميس المقبل 31 أغسطس.