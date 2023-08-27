بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وأوجسبورج الآن في الدوري الألماني

بث مباشر بايرن ميونيخ وأوجسبورج، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج والتي ستقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني للموسم الحالي 3023 – 2024.

يدخل بايرن ميونيخ مواجهة اليوم ويرغب في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 3 نقاط، على الجانب الأخر يحتل فريق اوجسبورج المركز الثاني عشر من الترتيب بنقطة وحيدة من التعادل في الجولة الاولى.

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موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وأوجسبورج والقناة الناقلة

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة أوجسبورج

في حراسة المرمي: أولريتش.

في خط الدفاع: أوباميكانو، كيم مين جاى، مزراوي، وديفيز.

في خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، جنابرى.

في خط الهجوم: ساني، كومان، هاري كين.

رابط بث مباشر لمباراة بايرن ميونيخ وأوجسبورج في الدوري الألماني.

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمباراة بايرن ميونيخ وأوجسبورج من خلال الرابط من هنا، دون أي مسئولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن هذا البث.

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