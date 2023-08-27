ليفربول يحصن نفسه من رحيل صلاح المحتمل إلى السعودية

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات جادة ، مع أتليتكو مدريد الإسباني لضم المهاجم جواوو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تحسبًا لرحيل صلاح المحتمل إلى اتحاد جدة السعودي، بعد أن تقدم الأخير بعرضًا خياليَا مقابل ضم اللاعب.





وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الأحد ، أن إدارة الليفر تسعى لتأمين الفريق ودعمه تمهيدًا لغياب صلاح الذي بات رحيله قريبًا للغاية بعد العرض السعودي الضخم.

على صعيد متصل شهد التشكيل الأساسي لليفربول، تواجد محمد صلاح ودياز، بالإضافة لـ جاكبو في مواجهة نيوكاسل التي تنطلق بعد قليل لحساب منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام نيوكاسل يونايتد:.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

في الوسط: إندو ماك أليستر، سوبوزلاي

في الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح