عاجل
مرموش ينقذ آينتراخت بهدف قاتل في ماينز في الدوري الالماني
الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يحصن نفسه من رحيل صلاح المحتمل إلى السعودية

صلاح
صلاح

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات جادة ، مع أتليتكو مدريد الإسباني لضم المهاجم جواوو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تحسبًا لرحيل صلاح المحتمل إلى اتحاد جدة السعودي، بعد أن تقدم الأخير بعرضًا خياليَا مقابل ضم اللاعب.
 

txt

محمد صلاح أمام نيوكاسل.. الرقصة الأخيرة أو مواصلة الحلم


وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الأحد ، أن إدارة الليفر تسعى لتأمين الفريق ودعمه تمهيدًا لغياب صلاح الذي بات رحيله قريبًا للغاية بعد العرض السعودي الضخم.
على صعيد متصل شهد التشكيل الأساسي لليفربول، تواجد محمد صلاح ودياز، بالإضافة لـ جاكبو في مواجهة نيوكاسل التي تنطلق بعد قليل لحساب منافسات الدوري الإنجليزي.                                          

تشكيل ليفربول الرسمي أمام نيوكاسل يونايتد:.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر
 في الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون
 في الوسط: إندو ماك أليستر، سوبوزلاي
 في الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح 

مواد متعلقة

كلوب يعلن تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي..موقف صلاح

محمد صلاح والاتحاد السعودي.. موافقة الفرعون ورفض كلوب يصعبان موقف ليفربول

محمد صلاح ينتظر تحقيق أرقام مميزة لـ"ليفربول" أمام نيوكاسل الليلة