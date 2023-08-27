إيلون ماسك مستشارًا للرئيس الأمريكي.. هل يفعلها فيفيك راماسوامي

قال المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إنه يريد أن يصبح إيلون ماسك مستشاره الرئاسي إذا فاز. إنه معجب بأسلوب Musk في إعادة تنظيم X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

قال المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي إنه يريد أن يصبح إيلون ماسك مستشارًا إذا أصبح رئيسًا، وكان في نيوتن بولاية أيوا، يوم الجمعة، للقيام بحملته الانتخابية في قاعة المدينة. وهناك سُئل عن من يريد أن يكون مستشارًا لرئاسته المحتملة، وفقًا لصحيفة الغارديان، وقال راماسوامي إنه يريد أن يكون هناك أشخاص "يحملون انطباعًا جديدًا فارغًا" ولا "يأتون من داخل" الحكومة، وأكد أنه مستمتع بتقاربه الأخير مع ماسك.

"لقد استمتعت بالتعرف على إيلون موسك أخيرًا بشكل أفضل، وأتوقع أن يكون مستشارًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي لأنه قام بتسريح 75٪ من الموظفين في تويتر [الآن X]،" حسبما ذكرت شبكة إن بي سي.

إيلون ماسك وتسريح العمال:

في مقابلة سابقة هذا الشهر مع قناة فوكس نيوز، قال راماسوامي عن عمليات تسريح العمال: "ما فعله ماسك في تويتر هو مثال جيد على ما أريد أن أفعله مع الدولة الإدارية التخلص من 75٪ من الثقل الساكن التكلفة، وتحسين التجربة الفعلية لما يفترض أن تفعله.

لقد أعرب راماسوامي عن إعجابه بـ Musk من قبل، وفي فبراير، أيد بقوة أن X كانت تكشف تدخل الحكومة الأمريكية في المنصة قبل أن يشتريها Musk. في ذلك الوقت، بدأ X بنشر ما يسمى بملفات تويتر.

"تمامًا كما فعل Elon Musk في تويتر، سأقوم كرئيس بإصدار "ملفات إجراءات الدولة" من الحكومة الفيدرالية - وكشف كل حالة ضغط فيها الفيدراليون على الشركات لاتخاذ إجراءات محظورة دستوريًا، قم بتدوير هذا السجل وشاهد ما يزحف للخارج. "لن تكون جميلة"، كتب راماسوامي في ذلك الوقت.

منذ ذلك الحين، نجح المرشح الرئاسي في جذب انتباه إيلون ماسك، في أغسطس، كتب ماسك منشورات عدة في X تدعم ترشيح راماسوامي لمنصب الرئيس، وكتب "إنه مرشح واعد للغاية".

بالإضافة إلى ذلك، يقدر مالك X أيضًا التصريحات التي أدلى بها راماسوامي. وفي أحد المنشورات، كرر المرشح قيم حملته، بما في ذلك "الله حقيقي"، و"هناك جنسان"، و"ازدهار الإنسان يتطلب الوقود الأحفوري"، و"العنصرية العكسية هي عنصرية". فأجاب إيلون ماسك: "إنه يوضح معتقداته بوضوح".