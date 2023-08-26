إيلون ماسك والإيمان بوجود كائنات فضائية وسط البشر.. حكاية مثيرة من عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه رأى إيلون ماسك أول مرة في دبي وهو يتحدث أمام “القمة العالمية للحكومات”، متابعًا: “لم أكن قد سمعت عنه من قبل لذلك تعجبت من امتلاء القاعة إلى حد لا يمكن تخيله”.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج واجه الحقيقة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ماسك كان يتحدث ببساطة عن وجود كائنات فضائية تعيش بيننا، متابعًا: "تأملت ملامحه بدقة، بدا لي وكأنه واحد من تلك الكائنات الفضائية التي يتحمس للتعرف عليها".

ولفت أنه في الحقيقة واحد من شخصيات قليلة قادرة على تغيير البشرية أو على الأقل توقف تراجعها إلى الوراء، مردفًا حمودة: “الجملة ليست لي بل للكيميائي الروسي المثقف إسحق عظيموف الذي يعتبره ماسك مثلًا أعلى”.

بنكًا يمشي على قدمين

ولفت إلى أنه في عام 1927 بدأت مجلة «تايم» الأمريكية تختار شخصية العام وتضعها على غلافها، وكان أول من نال اللقب هو تشارلز لندبرج الذي قاد طائرة منفردًا عبر بها المحيط الأطلسي من نيويورك إلى باريس، وحظي باللقب رؤساء وعلماء ونجوم وضعوا بصماتهم على الدنيا، لكن ما أن دخلنا عصر التكنولوجيا حتى اتجه اللقب إلى رموزها.

وأضاف، أنه في عام 1999 اختير جيف بيزوس مؤسس أمازون الذي بدأ التجارة الإلكترونية، وفي عام 2010 اختير مارك زوكربيرج مؤسس «فيس بوك» قبل أن تتضح أضرار السوشيال ميديا على المجتمعات والديمقراطية، وفى عام 2021 اختير إيلون ماسك.

وأشار إلى أنه كانت حيثيات الاختيار أنه أغنى رجل في العالم، لكن «ماسك» اعترض، فهو ليس بنكًا يمشي على قدمين، هو في تصوره لنفسه رجل مهمته حل أكثر تحديات العالم صعوبة، هو يطور صناعة السيارات الكهربائية، هو يطور رحلات الفضاء، هو يطور البنية التحتية، ويعالج الأمراض المستعصية، ويطور الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية، وأنظمة الدفع، وشكل النقود، لقد نسينا أنه غني وتذكرنا أنه عبقري.