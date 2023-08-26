عادل حمودة: إيلون ماسك يدفع 11 مليار دولار ضرائب سنويا

قال الإعلامي عادل حمودة أن ثروة إيلون ماسك قدرت بـ 318 مليار دولار، ويدفع عن أعماله 11 مليار دولار ضرائب سنويا، وأكثر من ذلك أقرض الحكومة الفيدرالية الأمريكية 3.6 مليار دولار.

إيلون ماسك

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما لا يعرفه الكثير من الناس أنه في وقت ما فقد كل ثروته أصبح مفلسا لا يأكل سوى الخبز الحاف ولا يغير ثيابه المصنوعة من قماش الجينز.

وأشار إلى أنه بدأ من جديد ووصل إلى ما يريد، ليس مهما أن تسقط لكن المهم أن تقف على قدميك من جديد، متابعا أنه رأى إيلون ماسك أول مرة في دبي وهو يتحدث أمام «القمة العالمية للحكومات».

وتابع: «لم أكن قد سمعت عنه من قبل لذلك تعجبت من امتلاء القاعة إلى حد لا يمكن تخيله»، مةضحا أن «ماسك» كان يتحدث ببساطة عن وجود كائنات فضائية تعيش بيننا، متابعا: «تأملت ملامحه بدقة، بدا لي وكأنه واحد من تلك الكائنات الفضائية التي المتحمس للتعرف عليها.

ولفت أنه في الحقيقة واحد من شخصيات قليلة قادرة على تغيير البشرية أو على الأقل توقف تراجعها إلى الوراء، الجملة ليست لنا، الجملة للكيمائي الروسي المثقف إسحق عظيموف الذي يعتبره ماسك مثلا أعلي.