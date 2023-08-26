سبب كره إيلون ماسك لوالده ووصفه بــ"انسان شرير"

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه في عام 1980 انفصل والد إيلون ماسك عن الأم، واختار ماسك العيش مع أبيه، لكنه ندم على ذلك ندما شديدا، وصف ماسك والده بأنه إنسان شرير، عذبه نفسيا بطرق يتألم عند ذكرها بصريح العبارة قال ماسك: أنا أكره هذا الرجل.

إيلون ماسك

وأضاف عادل حمودة، خلال تقديم برنامج واجه الحقيقة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في عام 1988 ترك ماسك جنوب افريقيا ولحق بأمه في الولايات المتحدة بعد أن حصل على جواز سفر كندي، درس في جامعة بنسلفانيا الاقتصاد والفيزياء.

ولفت أنه سعي إلى دراسات عليا في الفيزياء توفرها جامعة ستانفورد لكنه تركها بعد يومين، شعر ان شبكة الانترنت لديها قدرات أكبر على تغيير المجتمع من دراسة الفيزياء، في عام 1995 أسس هو وشقيقه كيمبالي شركة "زيب تو" لمساعدة الميديا على التطور داخل عالم الويب والإنترنت.



وأوضخ أنه بيعت الشركة بنحو 307 مليون دولار، وأسس ماسك شركة خدمات مالية عبر الانترنت تسمي "أيكس دوت كوم"، تخصصت الشركة في تحويل الأموال عبر الانترنت، وبيعت مقابل مليار ونصف المليار.