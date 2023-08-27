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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة غدًا الإثنين

الأرصاد
الأرصاد

 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا الإثنين، يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء.

 

 وأضافت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

 كما تتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، مائلًا للحرارة ليلًا.

 

 وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد اليوم الأحد، تشهد أجواء صافية وهدوء نسبي في الرياح، ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس، ودرجة الحرارة المحسوسة الآن على القاهرة الكبرى ٣٧ درجة مئوية.

 

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