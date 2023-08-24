الهيئة الوطنية للانتخابات تضع التصور النهائي للجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعاين جميع اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية؛ للتأكد من سلامتها الإنشائية والفنية لاستقبال الناخبين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف حمزة، أن الهيئة تسابق الزمن؛ من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية، مشيرًا إلى الانتهاء فعليًا من التصور النهائي للجدول الزمني للسباق الانتخابي.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

ولفت حمزة، إلى الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، من خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقب التأكد من إنهاء جميع الاستعدادات اللوجستية.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تراجع منظمات للمجتمع المدني المرخص لها من الهيئة سابقًا بمتابعة الانتخابات، لافتًا إلى ترحيبها باستقبال أي منظمة ترغب في متابعة الانتخابات، وفقًا لما أقره القانون، وكذا بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقتا لاحق العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية.