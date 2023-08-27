كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل ثامن أيام امتحانات ملاحق الثانوية العامة 2023 اليوم الأحد.

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)" بإجمالي عدد 7 آلاف و573 طالبًا وطالبة.

بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء -الجيولوجيا)" بعدد 5 طلاب وطالبات.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بعدد طالبين.

متابعة امتحانات ملاحق الثانوية العامة 2023:

حرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأنَّ على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

أكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

شددَّ على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذْ قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

تمكَّن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش الكتروني واحدة، إذْ تم ضبط طالب بمحافظة (المنيا) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الديناميكا"، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر، أن غدًا يوم الإثنين 28 أغسطس 2023، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى في مادة "الجيولوجيا، والعلوم البيئية"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)".

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "علم النفس والاجتماع"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى".