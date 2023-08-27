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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

بدء امتحان الديناميكا في ملاحق الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الشعبة العلمية رياضيات من الثانوية العامة منذ قليل أداء امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)". 

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2023

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ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا)". 

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)".

وخضع طلاب الثانوية العامة 2023 لعمليات تفتيش قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية. 

ووزّعت أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان. 

تعليمات ملاحق الثانوية العامة 2023 

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.
وشدد وزير التربية والتعليم على مراجعة الكاميرات لضبط حالات الإخلال بضوابط الامتحان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة. 

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وتتضمن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة "mcQ" وجزء مقالي لا يتعدى 15 في المائة من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

وتحتوي ورقة الامتحان في امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على 30 في المائة للمستويات العقلية البسيطة، و40 في المائة للمستويات المتوسطة، و30 في المائة للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

ويوزّع على طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني  أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة منعًا لحدوث غش داخل اللجان الامتحانية. 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة بالإجابة عليه. 

ويجرى تصحيح امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني سواء الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد أو المقالية.

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