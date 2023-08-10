شروط وخطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة.. يبحث كثير من المواطنين خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طرق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بعدما كشفت وزارة التضامن الاجتماعى شروط الحصول عليها خاصة بعد اعلان الوزارة موعد المرحلة الثالثة .

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتمير بطاقة الخدمات المتكاملة بالعديد من المميزات، حيث تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، اضافة الى التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب.

ووتميز أيضا بالإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

شروط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :

تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).

تسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .