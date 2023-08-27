الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دير "أبي سيفين" بطموه يستضيف قافلة طبية لـ أهالي القرى

المهندس عماد عبد
المهندس عماد عبد المسيح في دير ابي سيفين طموه

استضاف  دير القديس أبي سيفين التابع لمطرانية طموة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد،  قافلة طبية للكشف على أهالى القرى المحيطة في منطقة الجيزة.

تأتي القافلة في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض المزمنة، بالتعاون مع وزارة الصحة ورعاية وصلوات نيافة الأنبا صموئيل أسقف الايبارشية.

أطلق القافلة المهندس عماد عبد المسيح المعروف بـ"ابن الكنيسة"، الذي حرص على توفير سيارات مجهزة للكشف على أهالى القرى في إطار دوره الخدمي وتقديم سبل المساعدة للمجتمع.

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